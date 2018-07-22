Чили опять страдает от землетрясений - ФОТО

Чили накрыло землетрясение амплитудой в 5,4 балла. Об этом говорится на официальном сайте Геологической службы Соединенных Штатов Америки.
Сообщается, что в 42 километрах от населенного пункта Калама находился эпицентр стихии. В связи с активностью стихии движение скоростных и обычных поездов в горной местности практически полностью остановлено.
По интенсивности сотрясений в эпицентре состояние оценивается как "интенсивное". Данные о других возможных разрушений уточняются.
Также из-за землетрясение объявили угрозу цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято.
Как сообщалось в "УРА-Информ", на китайский Шанхай надвигается смертоносный океанский тайфун "Ампил". Согласно информации метеорологов, тайфун движется со скоростью 25 км/ч, местами волны могут достигать 5-6 метров в высоту. Таким образом скорость воздушных горизонтальных порывов составила 20 метров в секунду.