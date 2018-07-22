07:00 22.07.2018 | Общество | Новости
100199474:roman

Чем американский кардиолог не угодил мафии - в США застрелили лечащего врача "Большого Джо"

В городе Хьюстон неизвестные убили бывшего лечащего врача президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом передает CNN.

Чем американский кардиолог не угодил мафии - в США застрелили лечащего врача

Сообщается, что Марка Хаускнехта застрелили, когда он ехал на велосипеде возле Техасского медицинского центра в Хьюстоне. По предварительной информации, которую полисменам удалось снять в камер наружного наблюдения, 65-летний мужчина проехал мимо стрелка, который тоже ехал на велосипеде ему навстречу. Преступник дважды выстрелил в врача и скрылся с места события.

По снимкам удалось составить фоторобот злоумышленника - это мужчина около 30 лет, одетый в бейсболку, серую кофту и шорты цвета хаки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ровно на стоянке неподалёку от рынка застрелили бизнесмена. В частности, на момент смерти мужчине было 42 года. Полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произ

ошедшего.


Поделиться
Читайте также:
 
Под Киевом иномарка протаранила отбойник - ФОТО Европейцы стали чаще употреблять украинское мясо Генри Киссинджер: "Мы сейчас переживаем очень-очень тяжелый период" Страхи перед третьей мировой войной преувеличены
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив