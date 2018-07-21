ВСУ наткнулись на очередной схрон с российским оружием и боеприпасами - ФОТО

Военные установили, что двумя днями ранее на одной из этих мин подорвался украинский военнослужащий. Всего было поднято на поверхность 25 мин типа ПМН.

Все найденое было тщательно задокументировано. В частности, противопехотные мины типа ПМН, согласно взятым Украиной международных обязательств по Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года), в 1999 году уничтожены и Вооруженными Силами Украины не используются.

Поэтому эта находка является еще одним доказательством присутствия российского оружия на территории Украины

Как сообщалось в "УРА-Информ", вблизи городка Борисполь в Киевской области сотрудники СБУ обнаружили большой тайник с боеприпасами и огнестрельным оружием.