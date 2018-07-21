12:10 21.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100199444:roman

ВСУ наткнулись на очередной схрон с российским оружием и боеприпасами - ФОТО

Около населенного пункта Водяное в районе проведения ООС украинские воины обнаружили тайник с минами российского производства. Об этом передает пресс-служба ООС.

ВСУ наткнулись на очередной схрон с российским оружием и боеприпасами - ФОТО

Военные установили, что двумя днями ранее на одной из этих мин подорвался украинский военнослужащий. Всего было поднято на поверхность 25 мин типа ПМН.

Все найденое было тщательно задокументировано. В частности, противопехотные мины типа ПМН, согласно взятым Украиной международных обязательств по Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года), в 1999 году уничтожены и Вооруженными Силами Украины не используются.

Поэтому эта находка является еще одним доказательством присутствия российского оружия на территории Украины

Как сообщалось в "УРА-Информ", вблизи городка Борисполь в Киевской области сотрудники СБУ обнаружили большой тайник с боеприпасами и огнестрельным оружием.


Поделиться
Читайте также:
 
Илья Мэддисон официально признан врагом Украины В столице проведут капитальный ремонт нескольких дорог в Соломенском районе Воруют даже короли - с Испании за решетку может угодить Хуан Карлос I ЕС готовы ускорить процесс интеграции Украины
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив