17:21 21.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове в кофейне обнаружили человеческий труп

В ночь на 21 июля возле железнодорожного вокзала Львова обнаружили тело мужчины. Об этом передает Varta1.

Во Львове в кофейне обнаружили человеческий труп

Согласно информации издания, мужчины в возрасте 30-40 лет обнаружили около часа ночи возле кафе "Арома кофе". Очевидцы происшествия вызвали на место происшествия правоохранителей. При предварительном осмотре личных вещей погибшего идентифицирующих личность документов не было. Инцидент был внесен в Единый реестр происшествий.

Это уже не первый случай за последние три месяца, когда на территории близкой к вокзалу обнаруживают мертвые тела. Так, в марте удалось обнаружить труп в одном из мусорных баков по улице Городецкой, 116. Во время обследования тела было обнаружено множество ножевых ранений в районе грудной клетки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Львовщине нашли замерзшего мужчину. Вероятно, что мужчина находился под открытым небом несколько дней, так как его пальцы его рук покрылись ледяной коркой.


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