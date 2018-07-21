05:00 21.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В столице задержали двух "домушников"

В Дарницком районе столицы правоохранители задержали двух квартирных воров. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

В столице задержали двух

По предварительной информации, в квартиру на улице Харьковское шоссе неизвестные проникли, повредив замки входных дверей. Оттуда они похитили золотые украшения, деньги и мобильные телефоны.

Прибыв на место происшествия и проведя оперативно-розыскные мероприятия воры были арестованы. Задержанными оказались 38-ми и 41-летний безработные местные жители, ранее судимые за аналогичные преступления. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения и избрании меры пресечения. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно мужчина возрастом около 40 лет похитил деньги в собственной дочери. 


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