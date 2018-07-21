В Киеве столкнулись две иномарки - ФОТО

По предварительной информации, водитель Ford, двигаясь на большой скорости, не справился в врезался в Renault. На место происшествия прибыл эвакуатор, который погрузил французский автомобиль.

В результате дорожно-трнаспортного происшествия удалось обойтись без жертв и существенных травм. Автомобили получили существенные механические повреждения.

В данное время, на месте инцидента работает полиция, устанавливая все причины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Хмельницкой области случилось дорожно-транспортного происшествия с участием двух транспортных средств. В результате жуткой аварии погибли три человека, среди них один ребенок.