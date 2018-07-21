На столичной Оболони задержали автомобильного вора

Сообшается, что полицейские во время патрулирования на улице Автозаводской заметили мужчину, который выгружал вещи из багажника "Тойоты". Полисмены решили проверить подозрительного гражданина. Мужчина признался, что собирается на рыбалку, однако афера не удалась, так как приехал настоящий хозяин машины, поэтому правоохранители задержали "псевдособственников" и доставили в отделение полиции для дачи объяснений.

Задержанным оказался 37-летний житель Полтавской области, ранее судимый за кражи и грабежи, его ранее несколько раз арестовывали за незаконное хранение наркотиков.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (покушение на кражу) и ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Дарницком районе столице полицейские задержали двух автомобильных воров.