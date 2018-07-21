На Киевщине задержали двух коррупционеров

Сотрудники следственного управления ГУНП в Киевской области вместе с работниками прокуратуры задержали «на горячем» двух должностных лиц Главного управления Гоструда в Киевской области провели задержание двух чиновников, регулярно занимавшихся вымогательством у частных предпринимателей.

По предварительной информации, двое мужчин требовали от директора одного из частных предприятий неправомерную выгоду в сумме 10 000 гривен за содействие в "сокрытии" его к административной ответственности. Задержали взяточников во время передачи первой суммы денег. На месте задержания правоохранители обнаружили и изъяли предмет неправомерной выгоды в размере 10 000 гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно военной прокуратурой на взятке задержан директор "Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования" государственного концерна Укроборонпром