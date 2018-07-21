07:00 21.07.2018 | Происшествия | Новости
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Израиль начала масштабное наступление на сектор Газа

Израильские самолеты начали "ковровую" бомбардировку боевиков ХАМАС в секторе Газа. Об этом передает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Израиль начала масштабное наступление на сектор Газа

В официальном уведомлении израильских ВВС говорится, что: "ХАМАС решился на эскалацию ситуации в области безопасности и будет нести ответственность за свои действия". В результате, основные удары решились на пограничные участки вдоль юга израильского государства. Военные сообщают об уничтожении 12 минометных позиций боевиков, а также одного тренировочного лагеря внутри огражденной зоны.

Удары были предприняты в ответ на запуск боевиками ХАМАС в сторону израильской территории воздушных змеев и воздушных шаров с горючими веществами и небольшими взрывными устройствами, а также самодельных ракетных устройств и дронов, начиненных взрывными веществами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", двумя неделями ранее авиация Израиля нанесла удар по девяти военным объектам исламистской группировки ХАМАС на севере сектора Газа.


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