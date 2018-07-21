Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На Донецком направлении враг применял 12-мм минометы и крупнокалибырные пулеметы. В районе Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкиного и Водяного противник неоднократно провоцировал украинских защитников из стрелкового оружия.

На Луганском и Мариупольском направлениях в районе Крымского, Причепиловки и Авдеевки ВСУ вынуждены были открыть превентивный огонь.

"Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия", - говорится в официальной сводке.

По данным разведки один оккупант погиб и еще один был ранен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что восточные территории Украины являются лишь стратегической целью на пути полной оккупации Левобережной Украины.