09:28 21.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

За минувшие сутки незаконные вооруженные бандформирования 29 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.  

Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На Донецком направлении враг применял 12-мм минометы и крупнокалибырные пулеметы. В районе Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкиного и Водяного противник неоднократно провоцировал украинских защитников из стрелкового оружия.

На Луганском и Мариупольском направлениях в районе Крымского, Причепиловки и Авдеевки ВСУ вынуждены были открыть превентивный огонь. 

"Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия", - говорится в официальной сводке.

По данным разведки один оккупант погиб и еще один был ранен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что восточные территории Украины являются лишь стратегической целью на пути полной оккупации Левобережной Украины.


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