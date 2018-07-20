12:56 20.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Все жертвы аварии в Николаевской области являются гражданами Беларуси

Полиция установила, что люди, которые в пятницу утром, 20 июля, погибли и получили травмы в аварии возле поселка Кривое Озеро в Николаевской области, являются гражданами Республики Беларусь.

Все жертвы аварии в Николаевской области являются гражданами Беларуси

Как сообщила пресс-службы областной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около пяти часов утра на 289 км автодороги Киев-Одесса. Все находившиеся в автобусе являются гражданами Республики Беларусь, - пояснили правоохранители.

Главное управление Нацполиции в Николаевской области организовало работу "горячей линии", по которой родственники могут позвонить и проверить, есть ли их близкие в списке.

Следователи полиции также проинформировали о происшествии Министерство иностранных дел Украины

В свою очередь пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заверил, что посольство Беларуси в Украине работает в плотном контакте с местными властями и полицией". "Принимаются все необходимые меры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром в Николаевской области на трассе " Киев-Одесса" произошло ДТП.

Тут микроавтобус столкнулся с грузовиком.


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