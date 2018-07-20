В Житомирской области маршрутка протаранила грузовик, десять погибших - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что авария произошла в районе села Глубочицы. Микроавтобус Volkswagen, вероятно маршруту Киев - Ровно, двигался в направлении Житомира и столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.

В данное время. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики. Обстоятельства страшной аварии устанавливаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под колесами грузового автомобиля в Кременце погиб 24 парень. На автодороге в городе не разминулись грузовик и мотоциклист. Водитель автомобиля ЗИЛ 133, принадлежащий местной пожарной части, съезжал с дороги, поворачивая налево. В этот момент по улице двигался мотоциклист. Он не успел затормозить и врезался в сторону грузовика.