12:59 20.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области маршрутка протаранила грузовик, десять погибших - ФОТО

В Житомирской области на 127-м км трассы Киев - Чоп столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате чего погибли 10 человек, столько же травмированы.

В Житомирской области маршрутка протаранила грузовик, десять погибших - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что авария произошла в районе села Глубочицы. Микроавтобус Volkswagen, вероятно маршруту Киев - Ровно, двигался в направлении Житомира и столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.

В данное время. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики. Обстоятельства страшной аварии устанавливаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под колесами грузового автомобиля в Кременце погиб 24 парень. На автодороге в городе не разминулись грузовик и мотоциклист. Водитель автомобиля ЗИЛ 133, принадлежащий местной пожарной части, съезжал с дороги, поворачивая налево. В этот момент по улице двигался мотоциклист. Он не успел затормозить и врезался в сторону грузовика.


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