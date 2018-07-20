05:00 20.07.2018 | Происшествия | Новости
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В центре Нью-Йорка произошел взрыв - ФОТО

В четверг утром, 19 июля, в Нью-Йорке прогремел взрыв.

В центре Нью-Йорка произошел взрыв - ФОТО

В районе Флетайрон на Манхэттене взорвалась труба теплосети, по которой проходит пар. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает The New York Times, происшествие случилось около восьми часов утра. После взрыва высоко в воздух поднялся гейзер белого пара.

Несмотря на громкий взрыв и появление большого количества пара, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия отправили 138 пожарных и 33 единицы техники. Правоохранители перекрыли движение на основных магистралях города, и поезда метро изменили маршруты, чтобы обойти станции на месте происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке Донецкой области в среду, 18 июля, произошел взрыв возле магазина. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, около полуночи возле "черного" входа в один из магазинов города взорвался неизвестный предмет. На момент взрыва магазин уже не работал, поэтом никто не пострадал.


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