20:38 20.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Киева продавец шаурмы с ножом набросился на прохожего - ФОТО

В столице, 20 июля, на станции метро "Дружбы народов" продавец шаурмы порезал своего покупателя. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

В центре Киева продавец шаурмы с ножом набросился на прохожего - ФОТО

По предварительной информации, конфликт случился между тремя парнями и продавцом ларька с шаурмой. Позже правоохранители установили полную картину происшествия. Около одного из ларьков фастфуда парни и продавец что-то не поделили, ругались.

Продавец вышел из МАФа и ударил одного из молодых людей ножом. В отделении было установлено, что нож был очень большой и напоминал мачете. Парень истекал кровью, удар пришелся в руку. Прохожие вызвали полицию и медиков.

До приезда медиков пострадавшему оказали первую помощь правоохранители. Парня госпитализировали. Ларек с шаурмой на данный момент не работает. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в немецком городе Любек неизвестный в рейсовом автобусе выхватил нож и начал наносить удары пассажирам, в результате происшествия ранения получили 14 человек. 


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