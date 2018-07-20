09:09 20.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100199332:labazovych

В страшном ДТП в Николаевской области погибли пять человек - ФОТО

В пятницу утром, 20 июля, в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика. В результате инцидента погибли пять человек, еще 12 с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

В страшном ДТП в Николаевской области погибли пять человек - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Сообщается, что авария случилась около пяти часов утра неподалеку пгт Кривое Озеро.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, на 289 км автодороги "Киев-Одесса" рейсовый микроавтобус с белорусской регистрацией Volkswagen, который двигался по маршруту "Одесса-Гомель", врезался в грузовик. В частности, фура стояла с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

Сейчас устанавливаются личные данные погибших и потерпевших, а также вже подробности случившегося. Известно, что жертвами ДТП стали пять человек и 12 получили серьезные травмы.

Информация о ДТП внесена в Едрей по ч. 2 ст. 286 У К Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы.


Поделиться
Читайте также:
 
Пользователей сети рассмешила обложка журнала Time с Трампом - ВИДЕО Стало известно, на какие специальности больше всего вступают абитуриенты-2018 В Украине стартовала проверка самолетов: замечено много нарушений В четверг боевики совершили 18 обстрелов позиций украинских военных
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив