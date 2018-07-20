В страшном ДТП в Николаевской области погибли пять человек - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Сообщается, что авария случилась около пяти часов утра неподалеку пгт Кривое Озеро.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, на 289 км автодороги "Киев-Одесса" рейсовый микроавтобус с белорусской регистрацией Volkswagen, который двигался по маршруту "Одесса-Гомель", врезался в грузовик. В частности, фура стояла с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

Сейчас устанавливаются личные данные погибших и потерпевших, а также вже подробности случившегося. Известно, что жертвами ДТП стали пять человек и 12 получили серьезные травмы.

Информация о ДТП внесена в Едрей по ч. 2 ст. 286 У К Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы.