В столице супруг зарезал собственную жену - ФОТО

По предварительной информации, супруга собиралась на работу, когда между ними возникла очередная ссора. В один момент мужчина резко схватил нож и стал им бить женщину. Когда понял, что натворил, ножом порезал себя, а дальше открыл газ и лег на диван.

Позже выяснилось, что повреждения оказались незначительными, а вскоре в квартиру пришла знакомая его жены. Соседка сразу вызвала на место преступления полицию и врачей "скорой".

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленник приговорили к 12-ти годам лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Дарницком районе столице семейная ссора переросла в кровавую поножовщину.