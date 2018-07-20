В США на озере опрокинулась лодка, десятки погибших

Как сообщает издание NBC News, по меньшей мере 11 человек погибли, включая нескольких детей.

В данное время спасательные службы занимаются поиском пропавших, более семи человек получили травмы и пять пропали без вести.

Стоит добавить, что лодка перевернулась во время грозы, которая сопровождалась сильным ветром.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лодка, на борту которой находились почти 150 мигрантов, затонула у берегов северной части Кипра. Указано, что с судна было спасено 103 человек. При этом отмечается, что 19 человек погибли, а еще 25 считаются пропавшими без вести. На данный момент спасательная операция продолжается. Спасенные пассажиры судна были эвакуированы в Турцию на вертолетах.