14:39 20.07.2018 | Происшествия | Новости
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В США из-за сильных пожаров уничтожено 200 км леса

В американском штате Орегон произошел пожар, вследсвие чего сгорело почти две сотни километров насаждений. Об этом стало известно из сюжета украиснкого телеканала.

В США из-за сильных пожаров уничтожено 200 км леса

Как отмечается, из-за сильнейшего возгорания погиб один человек. Оказалось, что мужчина в то время расчищал участок леса и пытался не подпустить огонь к соседскому дому. 

"Из-за пожара погиб один человек, - говорится в сообщении.

По словам спасателей, возможной причиной пожара - поджог. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины масштабного лесного пожара.

Стоит добавить, что сильное пламя нанесло значительный ущерб местному населению.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Швеции уже второй месяц не могут справится с обширными пожарами. Власти страны обратились к руководству стран Европейского союза с просьбой предоставить ей дополнительные противопожарные самолеты и вертолеты. 


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