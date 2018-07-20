В США из-за сильных пожаров уничтожено 200 км леса

Как отмечается, из-за сильнейшего возгорания погиб один человек. Оказалось, что мужчина в то время расчищал участок леса и пытался не подпустить огонь к соседскому дому.

"Из-за пожара погиб один человек, - говорится в сообщении.

По словам спасателей, возможной причиной пожара - поджог. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины масштабного лесного пожара.

Стоит добавить, что сильное пламя нанесло значительный ущерб местному населению.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Швеции уже второй месяц не могут справится с обширными пожарами. Власти страны обратились к руководству стран Европейского союза с просьбой предоставить ей дополнительные противопожарные самолеты и вертолеты.