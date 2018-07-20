21:34 20.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В одном из столичных супермаркетов женщина начала резать вены - ФОТО

Сегодня, 20 июля, в торговом центре Ocean Plaza женщина порезала себе вены. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В одном из столичных супермаркетов женщина начала резать вены - ФОТО

По предварительной информации, охранники торгового центра заподозрили одного из покупателей в краже рюкзака. Мужчина украл товар в "Ашане" на 500 гривен и не заплатил на кассе. Пока он находился в комнате охраны, одна из покупательниц устроила истерику с криками и плачем. После того, как ее выгнала охрана, она вернулась в "Ашан", схватила нож, прибежала обратно в комнату охраны и начала демонстративно резать себе вены на руках.

Сотрудники магазина вызвали на место происшествия наряд "скорой". Медики госпитализировали пострадавшую покупательницу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на станции метро "Дружбы народов" продавец шаурмы порезал своего покупателя. До приезда медиков пострадавшему оказали первую помощь правоохранители. Парня госпитализировали. Ларек с шаурмой на данный момент не работает.


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