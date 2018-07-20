В одном из столичных супермаркетов женщина начала резать вены - ФОТО

По предварительной информации, охранники торгового центра заподозрили одного из покупателей в краже рюкзака. Мужчина украл товар в "Ашане" на 500 гривен и не заплатил на кассе. Пока он находился в комнате охраны, одна из покупательниц устроила истерику с криками и плачем. После того, как ее выгнала охрана, она вернулась в "Ашан", схватила нож, прибежала обратно в комнату охраны и начала демонстративно резать себе вены на руках.

Сотрудники магазина вызвали на место происшествия наряд "скорой". Медики госпитализировали пострадавшую покупательницу.