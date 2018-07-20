В Киеве у сотрудника банка отобрали два миллиона гривен

Нападение было совершено средь бела дня во дворе одного из домов по улице Бастионной.

Четверо неизвестных в масках напали на сотрудника банка и, применяя силу, забрали у него деньги. Как сообщили в полиции, украденное принадлежало банку, в котором работает пострадавший.

Неизвестные с места происшествия скрылись. Их объявили в розыск.

Как сообщал "УРА-Информ", в Запорожье в ночь пятницу, 20 июля, произошел взрыв во дворе частного дома. Инцидент произошел на улице Первомайской около двух часов ночи. Как сообщает областное управление полиции, неизвестный бросил взрывоопасный предмет на территорию домовладения.