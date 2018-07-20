В Индии автобус упал в пропасть, десять человек погибли

В результате аварии погибли по меньшей мере десять человек. Много пассажиров получили травмы. Как сообщает местная полиция, инцидент произошел недалеко от Сурядхара, в 115 километрах к востоку от Дехрадуна, административного центра штата Уттаракханд.

По предварительным данным травмы получили 15 человек. При этом шесть человек, которые получили тяжелые травмы, были доставлены по воздуху в институт здравоохранения в городе Уттаркаши, а остальным оказали медицинскую помощь в местной больнице.

Сразу после аварии местные жители вызвали полицию, которая вместе со спасателями прибыла на место происшествия, чтобы помочь пострадавшим и извлечь из ущелья тела жертв.

Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Молдове в четверг, 19 июля, на трассе Кишинев-Леуш машина врезалась в повозку. В результате аварии погибли четыре человека. При этом трое из них дети.