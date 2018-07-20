09:34 20.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Гватемале вулкан убил уже более 120 человек

В результате извержения вулкана Фуерго по состоянию на утро пятницы, 20 июля, уже погибли по меньшей мере 120 человек.

В Гватемале вулкан убил уже более 120 человек

Почти 300 считаются пропавшими без вести. Как сообщает Noticias24, Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий сообщила о гибели по меньшей мере 125 человек, а также 297 лиц считаются пропавшими без вести.

Напомним, в Гватемале снова произошло извержение вулкана. Национальное агентство по стихийных бедствий начало эвакуацию и заявил, что с вулкана течет горячий газ и расплавленная скальная порода, которая в свое время произвела крупнейшее извержение за последние 40 лет.

Как сообщал УРА-Информ, после извержения вулкана в Гватемале около 200 человек пропали без вести. По мере продолжения поисково-спасательных работ число погибших может расти. Стихия затронула более 1,7 миллионов человек.


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