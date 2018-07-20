В Гватемале вулкан убил уже более 120 человек

В результате извержения вулкана Фуерго по состоянию на утро пятницы, 20 июля, уже погибли по меньшей мере 120 человек.
Почти 300 считаются пропавшими без вести. Как сообщает Noticias24, Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий сообщила о гибели по меньшей мере 125 человек, а также 297 лиц считаются пропавшими без вести.
Напомним, в Гватемале снова произошло извержение вулкана. Национальное агентство по стихийных бедствий начало эвакуацию и заявил, что с вулкана течет горячий газ и расплавленная скальная порода, которая в свое время произвела крупнейшее извержение за последние 40 лет.
Как сообщал УРА-Информ, после извержения вулкана в Гватемале около 200 человек пропали без вести. По мере продолжения поисково-спасательных работ число погибших может расти. Стихия затронула более 1,7 миллионов человек.