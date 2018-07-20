В Германии неизвестный ранил ножом 14 человек

Об этом сообщает издание LN Online.

Сообщается, что нападение произошло в автобусе, который ехал из Любека в направлении Травемюнде.

По информации издания, мужчина вытащил из рюкзака нож и напал на пассажиров. В результате два человека получили тяжелые ранения, еще 12 отделались несильными порезами.

Отметим, что правоохранители задержали нападавшего. На допросе выяснилось, что он является уроженцем Ирана.

Как сообщал "УРА-Информ", в американском штате Орегон произошел пожар, вследсвие чего сгорело почти две сотни километров насаждений. Об этом стало известно из сюжета украиснкого телеканала.