16:52 20.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии неизвестный ранил ножом 14 человек

В немецком городе Любек неизвестный в рейсовом автобусе выхватил нож и начал наносить удары пассажирам, в результате происшествия ранения получили 14 человек.

В Германии неизвестный ранил ножом 14 человек

Об этом сообщает издание LN Online.

Сообщается, что нападение произошло в автобусе, который ехал из Любека в направлении Травемюнде.

По информации издания, мужчина вытащил из рюкзака нож и напал на пассажиров. В результате два человека получили тяжелые ранения, еще 12 отделались несильными порезами.

Отметим, что правоохранители  задержали нападавшего. На допросе выяснилось, что он является уроженцем Ирана.

Как сообщал "УРА-Информ", в американском штате Орегон произошел пожар, вследсвие чего сгорело почти две сотни километров насаждений. Об этом стало известно из сюжета украиснкого телеканала.


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