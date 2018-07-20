В Днепре выпал мощный ливень с градом - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает Днепр вечерний.

Как отметили очевидцы проишествия, градины размером с полпомидора сыпались на протяжении десяти минут. Кроме того, все это сопровождалось громом и молниями.

"Ливневые стоки были не в состоянии справиться с таким потоком воды", - отметили местные жители села Старые Кодаки.

В результате дождя на Набережной, на улицах Литейной и Ломаной дороги сильно залило водой и движение по ним затруднено. При этом, в центре и на Новом Мосту из-за непогоды образовались большие пробки.

В данное время перестали работать светофоры на перекрестке Грушевского и Яворницкого.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Южноукраинск Николаевской области прошел сильный град.