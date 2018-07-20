Украинский самолет экстренно приземлился на севере Египта

Об этом передает местное издание Almasdar. Соответствующую информацию египетскому телевидению также подтвердил министр гражданской авиации страны Юнис аль-Масри.

По предварительным данным, никто из шести членов находившиеся на борту экипажа не пострадал. При этом, экипаж был госпитализирован, где прошёл соответствующее обследование, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений.

"Со здоровьем в людей все в порядке", - говорится в сообщении.

Министр гражданской авиации Египтас напоследок добавил, что украинский борт направлялся в Эль-Аламейн для дозаправки топливом, но из-за технической неполадки приземлился на подлете к город. Сейчас спасатели и правоохранители устанавливают все подробности экстренной посадки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на острове Корсика в районе коммуны Сан-Джулиано разбился легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека.