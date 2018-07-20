09:50 20.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинский самолет экстренно приземлился на севере Египта

Украинский транспортный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку на севере Египта примерно в 50 км от города Эль-Аламейна, который находится на побережье Средиземного моря.

Украинский самолет экстренно приземлился на севере Египта

Об этом передает местное издание Almasdar. Соответствующую информацию египетскому телевидению также подтвердил министр гражданской авиации страны Юнис аль-Масри.

По предварительным данным, никто из шести членов находившиеся на борту экипажа не пострадал. При этом, экипаж был госпитализирован, где прошёл соответствующее обследование, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений.

"Со здоровьем в людей все в порядке", - говорится в сообщении.

Министр гражданской авиации Египтас напоследок добавил, что украинский борт направлялся в Эль-Аламейн для дозаправки топливом, но из-за технической неполадки приземлился на подлете к город. Сейчас спасатели и правоохранители устанавливают все подробности экстренной посадки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на острове Корсика в районе коммуны Сан-Джулиано разбился легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека.


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