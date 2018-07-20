Третье крупное ДТП за день: в Хмельницкой области погибли три человека - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, инцидент произошел после одиннадцати часов утра на автодороге М12 Стрый - Знаменка в районе села Прибугское. По словам правоохранителей, на трассе столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. К сожалению, на этот раз без жертв не обошлось.

"В результате ДТП погибли три человека (из них 1 ребенок 2004 года рождения), и травмированы четыре человека", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области на 127-м км трассы Киев - Чоп столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате чего погибли 10 человек, столько же травмированы.