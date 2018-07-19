В трех областях работники вузов попались на взятках, - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснили правоохранители, декан и заведующий лабораторией требовали от трех абитуриентов 5000 долларов США. Кроме того, за взятку работники образования пообещали помочь будущим студентам с поступлением в учебное заведение.

По словам сотрудников Нацполиции, фигуранты вымогательства были вскоре задержаны.

Так, кроме 5000 долларов США, которые преподаватели получили в качестве неправомерной выгоды, правоохранители изъяли четыре конверта в которых были указаны фамилии других абитуриентов. В середине конвертов находились средства на общую сумму 2 тыс. 600 долларов США и 2 тыс. 500 гривен.

В Черкасской области за успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление в учебное заведение декан одного из институтов требовал от абитуриента более 5000 гривен. Задержали декана сотрудники Управления защиты экономики в Черкасской области Нацполиции, следователи Уманского отдела полиции под процессуальным руководством Уманской местной прокуратуры.



Кроме этого, в Сумской области замдиректора вуза требовал за решение аналогичного вопроса 10 000 гривен. При получении первой части взятки, 2 тысяч гривен, чиновник был задержан оперативниками Управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции под процессуальным руководством Ахтырской местной прокуратуры.



В настоящее время следователи открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Таким образом, работникам образования грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве задержан начальник отдела горного надзора Управления Гоструда в Полтавской области на получении 26 тыс. гривен неправомерной выгоды.