В Таиланде разбился вертолет с журналистами - ФОТО, ВИДЕО

На северо-востоке Таиланда потерпел крушения частный вертолет, в результате чего погибли четыре человека.
Об этом сообщает телеканал TNN 24.
Как отмечается, инцидент произошел на рисовом поле в провинции Кхон Каен. Среди погибших – командир вертолета, второй пилот, а также два местных журналиста, которые планировали подготовить материал о наводнении в стране.
Стоит добавить, что полет происходил в условиях плохой видимости. По этому поводу сотрудники правохранительных органов начали расследование.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Южной Кореи в военном аэропорту города Пхохан произошло крушение военного самолета, из-за чего погибли пять человек и еще один пострадал. Сейчас Министерство обороны страны сформировало следственную группу для выяснения причин аварии.