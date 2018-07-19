10:21 19.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Таиланде разбился вертолет с журналистами - ФОТО, ВИДЕО

На северо-востоке Таиланда потерпел крушения частный вертолет, в результате чего погибли четыре человека. 

В Таиланде разбился вертолет с журналистами - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает телеканал TNN 24.

Как отмечается, инцидент произошел на рисовом поле в провинции Кхон Каен. Среди погибших – командир вертолета, второй пилот, а также два местных журналиста, которые планировали подготовить материал о наводнении в стране.

Стоит добавить, что полет происходил в условиях плохой видимости. По этому поводу сотрудники правохранительных органов начали расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Южной Кореи в военном аэропорту города Пхохан произошло крушение военного самолета, из-за чего погибли пять человек и еще один пострадал. Сейчас Министерство обороны страны сформировало следственную группу для выяснения причин аварии.


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