В Таиланде разбился вертолет с журналистами - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает телеканал TNN 24.

Как отмечается, инцидент произошел на рисовом поле в провинции Кхон Каен. Среди погибших – командир вертолета, второй пилот, а также два местных журналиста, которые планировали подготовить материал о наводнении в стране.

Стоит добавить, что полет происходил в условиях плохой видимости. По этому поводу сотрудники правохранительных органов начали расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Южной Кореи в военном аэропорту города Пхохан произошло крушение военного самолета, из-за чего погибли пять человек и еще один пострадал. Сейчас Министерство обороны страны сформировало следственную группу для выяснения причин аварии.