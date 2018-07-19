В Швеции второй месяц бушуют обширные пожары

Власти страны обратились к руководству стран Европейского союза с просьбой предоставить ей дополнительные противопожарные самолеты и вертолеты. Как сообщает издание The Local, итальянские пожарные уже начали оказывать помощь самолетами Canadair CL-415, а Норвегия предоставила шесть вертолетов.

По состоянию на четверг, 19 июля, в стране было зафиксировано более 40 неконтролируемых пожаров по всей стране.

Сейчас основное внимание уделяется пожаротушению с самолетов, и мы увидим, как мы можем использовать их наилучшим и эффективным способом в течение дня, - сказала представитель Министерства чрезвычайным ситуаций Бритта Рамберг.

Наиболее сложная ситуация сложилась в шведских провинциях Емтланд, Даларна и Евлеборг. Самый сильный пожар сейчас горит в Ямтланде, занимая площадь 2500 гектаров. Жителям ряда населенных пунктов местные власти рекомендовали покинуть свои дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Калифорнии бушуют лесные пожары. По состоянию на вторник, 26 июня, метеные власти начали эвакуации местного населения. Как сообщает The Weather Channel, в регионе объявлено чрезвычайное положение.