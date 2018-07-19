23:27 19.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Молдове машина врезалась в повозку, трое детей погибли

В Молдове в четверг, 19 июля, на трассе Кишинев-Леуш машина врезалась в повозку.

В Молдове машина врезалась в повозку, трое детей погибли

В результате аварии погибли четыре человека. При этом трое из них дети.

Как сообщил инспектор полиции погибла женщина в возрасте 25 лет и трое ее детей в возрасте четыре, пять и 16 лет. Еще четыре человека получили различные травмы - двое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 28 лет.

Они также находились в повозке и получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в районные больницы городов Хынчешть и Ниспорены, доложили правоохранители.

При этом отмечено, что водитель автомобиля, 34-летний уроженец района Штефан-Водэ, и пассажир отделались легкими травмами. Полиция задержала его на трое суток.

По предварительным данным следствия, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима на мокрой трассе, а повозка не была оборудована соответствующими светло-отражающими приборами. Сейчас ведется следствие.

Напомним, как сообщал УРА-Инфоорм, на центральной площади Полтавы легковое авто на скорости влетело в подземный переход, убив одного человека. Как сообщает местная полиция, инцидент произошел на улице Европейской возле центрального рынка. Очевидцы происшествия утверждают, что водитель был в нетрезвом состоянии.


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