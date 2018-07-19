В Луцке на ходу загорелся троллейбус

Стоит отметить, что возгорание произошло в полдень на центральной улице города. Водитель собственными силами справился с огнем с помощью огнетушителя.

В свою очередь, директор ЛПЭ Владимир Пуц подтвердил факт возгорания, назвав причину – неисправность контроллера управления. Большое количество дыма было из-за плавления изоляции, он вскоре был ликвидирован.

На ЛПЭ начинают служебную проверку, в ходе которой установят, когда троллейбус проходил последний техосмотр, кто проводил электромонтажные работы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Полтавской области произошло возгорание на Лубенской городской свалке твердых бытовых отходов. Прибывшие на место спасатели установили, что горит восемь участков на общей площади 1,8 га, глубина прогаров составляет 0,5-1 м.