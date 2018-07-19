12:40 19.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Крыму за полгода незаконно арестовали 96 местных жителей

Менеджер по коммуникациям Крымско-татарского ресурсного центра Эльвир Сагирман заявил, что на полуострове за первое полугодие 2018 года зафиксировано 96 незаконных арестов. В частности, заключенными также являлись представители крымско-татарского народа.

В Крыму за полгода незаконно арестовали 96 местных жителей

Об этом он сообщил на брифинге в Крыму, 19 июля.

Как отметил Сагирман, оккупационные власти пытаются запугать людей экономически. По его подсчетам, в оккупированном Крыму было 22 штрафа на суму 529 тыс. руб. Соответствующие неустойки были связанные с одиночными пикетами, за публичные оскорбления, за публичные высказывания и т. д.

Также менеджер по коммуникациям Крымско-татарского ресурсного центра подчеркнул, что в первой половине 2018 года зафиксировано 286 случаев нарушений прав человека на справедливый суд.

"На полуострове также каждый день проходят так называемые "суды". Так, мы зафиксировали уже 286 случаев нарушения права на справедливый суд за первое полугодие", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пять стран, в том числе Украина, присоединились к санкциям ЕС в ответ на незаконну аннексию Крыма и Севастополя.


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