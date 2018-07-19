12:36 19.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В крымских тюрьмах начали загадочно умирать заключенные

За первые полгода в тюрьмах оккупированного Крыма умерли четверо заключенных.

В крымских тюрьмах начали загадочно умирать заключенные

Об этом на брифинге сообщил менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман.

По его словам, 6 апреля в СИЗО Симферополя были найдены повешенными Сервер Беляев и Олег Гончаров. 12 апреля в карцере был найден повешенным 23-летний Дмитрий Шапошник. 13 апреля в камере №8 с перерезанным горлом был найден Ислам Искеров.

По данным Крымскотатарского ресурсного центра, за первые полгода 2018 года российские силовики в оккупированном Крыму задержали 73 человека, из них 51 представитель крымских татар.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", представители Меджлиса крымскотатарского народа сообщают, что власти РФ намерены выдавить коренное население полуострова и заселить его бурами - африканцами европейского происхождения.


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