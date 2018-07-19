В Чехии произошла авария на производстве, пострадали три украинца

Об этом сообщает Mukachevo.net, ссылаясь на чешские СМИ и полицию.

Известно, что строители работали на высоте 5-10 метров в момент, когда произошло обрушение. В результате обвала травмы получили двое жителей Хустского района Закарпатской области. Также серьезную травму позвоночника получил уроженец Виноградова, который впервые поехал на заработки.

Сейчас, пострадавший украинец находится в Центральном военном госпитале. Состояние его здоровья тяжелое, молодой человек находится в реанимации в состоянии искусственной комы. Остальных рабочих из закарпатской бригады депортируют в Украину, поскольку они трудились нелегально.

В посольстве Украины в Чехии подтвердили факт травмирования трех украинцев из-за обвала.

В настоящее время местные полицейские устанавливают причину обвала и решают вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", согласно статистическим данным, более трети несчастных случаев на производстве со смертельным исходом случается при дорожно-транспортных происшествиях.