21:33 19.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Авдеевке произошел взрыв возле магазина

В Авдеевке Донецкой области в среду, 18 июля, произошел взрыв возле магазина.

В Авдеевке произошел взрыв возле магазина

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, около полуночи возле "черного" входа в один из магазинов города взорвался неизвестный предмет. На момент взрыва магазин уже не работал, поэтом никто не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, по данному факту открыто уголовное дело по статье Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в многоэтажке в Тернополе прогремел взрыв. В результате которого госпитализировали трех человек: двух человек (мужчину и его сына) в реанимацию, а женщину - в психиатрическую больницу. Как установили правоохранители, женщина пыталась убить себя и включила газ на кухне, мужчина пытался помешать жене, открыл окно, что и спровоцировало взрыв.


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