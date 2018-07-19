18:11 19.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Суд арестовал имущество Вышинского

Херсонский городской суд арестовал имущество руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Суд арестовал имущество Вышинского

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Херсонский горсуд наложил арест на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое в ходе санкционированных обысков, - рассказала пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

Как сообщал "УРА-Информ", 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".


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