Суд арестовал имущество Вышинского

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Херсонский горсуд наложил арест на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое в ходе санкционированных обысков, - рассказала пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

Как сообщал "УРА-Информ", 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".