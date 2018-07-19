12:50 19.07.2018 | Происшествия | Новости
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Пожары в Швеции растянулись от Полярного круга до Балтийского моря

Швеция попросила ЕС направить больше пожарных самолетов, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами, которые продолжают бушевать по всей стране.

Пожары в Швеции растянулись от Полярного круга до Балтийского моря

Об этом сообщает The Local.

Как сообщал "УРА-Информ", Италия отправила 13 человек и два пожарных самолета. Также шесть пожарных вертолетов предоставила Норвегия.

МЧС Швеции просит направить больше самолетов, а также вертолеты, чтобы помочь погасить пожары, которые еще не находятся под контролем.

По состоянию на среду были зафиксированы 44 различных пожара по всей стране, в некоторых районах жителей попросили уехать в целях безопасности.
 
Три наиболее пострадавших от пожаров региона находятся в центральной части Швеции. Один из сильнейших пожаров горит в Ямтланде, занимая площадь более 2500 гектаров и увеличиваясь со скоростью 10 квадратных метров в минуту.

Шведское министерство по чрезвычайным ситуациям начало возвращать персонал из отпусков, для тушения пожаров привлекают армию.


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