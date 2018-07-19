Отец украл деньги: в столице разыскивают грабителя - ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей страничке в Facebook со ссылкой на пользователя сети Николая Усика.

Отметим, что инцидент произошел в Оболонском районе столицы. В настоящее время грабителя разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

"Помогите опознать эту мразь. Буду благодарен за любую информацию. Отобрал у дочки деньги", - написал Усик.

Так, спустя некоторое время украинские пользователи прислали более качественный снимок грабителя.

"Новое фото ублюдка! Спасибо всем неравнодушным! Поймаем!" – подписал публикацию Николай.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", неизвестные разграбили Свято-Михайловский кафедральный собор Житомира.