14:28 19.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100199272:labazovych

Отец украл деньги: в столице разыскивают грабителя - ФОТО

В четверг, 19 июля, мужчина возрастом около 40 лет похитил деньги в собственной дочери. Теперь злоумышленнику грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Отец украл деньги: в столице разыскивают грабителя - ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей страничке в Facebook со ссылкой на пользователя сети Николая Усика.

Отметим, что инцидент произошел в Оболонском районе столицы. В настоящее время грабителя разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

"Помогите опознать эту мразь. Буду благодарен за любую информацию. Отобрал у дочки деньги", - написал Усик.

Так, спустя некоторое время украинские пользователи прислали более качественный снимок грабителя.

"Новое фото ублюдка! Спасибо всем неравнодушным! Поймаем!" – подписал публикацию Николай.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", неизвестные разграбили Свято-Михайловский кафедральный собор Житомира.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия может применить ответные санкции против Украины В НАТО ответили Трампу на его слова о Черногории Украина присоединилась к решению ЕС о санкциях против России Владимир Путин больше не намерен делать ставку на Дональда Трампа
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив