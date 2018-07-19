Отец украл деньги: в столице разыскивают грабителя - ФОТО

В четверг, 19 июля, мужчина возрастом около 40 лет похитил деньги в собственной дочери. Теперь злоумышленнику грозит от трех до шести лет лишения свободы.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей страничке в Facebook со ссылкой на пользователя сети Николая Усика.
Отметим, что инцидент произошел в Оболонском районе столицы. В настоящее время грабителя разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
"Помогите опознать эту мразь. Буду благодарен за любую информацию. Отобрал у дочки деньги", - написал Усик.
Так, спустя некоторое время украинские пользователи прислали более качественный снимок грабителя.
"Новое фото ублюдка! Спасибо всем неравнодушным! Поймаем!" – подписал публикацию Николай.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", неизвестные разграбили Свято-Михайловский кафедральный собор Житомира.