13:58 18.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Жуткое ДТП в центре Полтавы: авто на большой скорости влетело в переход - ФОТО

На центральной площади Полтавы легковое авто на скорости влетело в подземный переход, убив одного человека.

Жуткое ДТП в центре Полтавы: авто на большой скорости влетело в переход - ФОТО

Как сообщает местная полиция, инцидент произошел на улице Европейской возле центрального рынка.

Очевидцы происшествия утверждают, что водитель был в нетрезвом состоянии. Впоследствии выяснения обстоятельств стало известно, что в результате аварии погиб человек, который ремонтировал подземку. Водитель же в результате ДТП получил травмы.

Свидетели добавили, что авто ехало на большой и на перекрестке водитель проигнорировал красный свет на светофоре и продолжил движение.

Когда навстречу выехал другой автомобиль, водитель, чтобы избежать ДТП, свернул вправо, в сторону подземки. Он наехал на бордюр, перевернулся и протаранил строительное ограждение вокруг перехода.

Сейчас на месте инцидента работает полиция, выясняя все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в оккупированном пророссийскими боевиками Енакиево Донецкой области случился несчастный случай на водоканале, в результате чего погибли четыре человека. Так, при выполнении работ на канализационной насосной станции в Енакиево произошел групповой несчастный случай.


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