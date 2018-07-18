10:32 18.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернополе в одной из квартир прогремел взрыв, два человека травмированы

Во вторник поздно вечером, в Тернополе в одной из квартир прогремел взрыв.

В Тернополе в одной из квартир прогремел взрыв, два человека травмированы

В результате инцидента два человека получили травмы. Как сообщает пресс-центра Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение об инциденте на улице Пушкина поступило около восьми часов вечера.

Пожарные подручными средствами погасили огонь, который не успел набрать обороты.

Вместе с тем огнем уничтожено вытяжную вентиляцию на площади одного квадратного метра, повреждены вещи домашнего обихода, облицовки стен и потолка, входная дверь квартиры, облицовка стен лестничной клетки дома между восьмым и девятым этажами. Ударной волной также повреждена межэтажная оконная рама.

На момент взрыва в квартире находились три человека. Скорая помощь увезла в больницу с ожогами тела второй и третьей степени владелец квартиры и его малолетний сын 2011 года рождения.

Сейчас полиция устанавливает причины взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в многоэтажке Кривого Рога произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека.


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