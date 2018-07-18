В МОЗ сказали, что могло вызвать отравление у детей в Донецкой области

Об этом ходе брифинга заявила и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун.

Как известно, 17 июля в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области произошло массовое отравление. По состоянию на 18 июля с пищевым отравлением госпитализированы 84 человека, в том числе 68 детей.

Как сообщал "УРА-Информ", по поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по всей стране проверят детские заведения на предмет соблюдения санитарных норм и безопасного питания. Об этом он сообщил после последнего случая массового отравления в детском лагере в Донецкой области.