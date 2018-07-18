В Мексике разбился военный самолет

В среду утром, 18 июля, самолет T6 Texan военно-воздушных сил Мексики потерпел крушение.
Он выполнял тренировочный полет. К счастью, пилоты успели катапультироваться.
Как сообщает местное Efekto TV, инцидент произошел в мексиканском штате Оахака.
В момент крушения на борту самолета находились два пилота. Перед столкновением с землей они успели катапультироваться. Мужчины госпитализированы.
Причина крушения самолета пока неизвестна.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Флорида в среду утром, 18 июля, по неизвестным пока причинам столкнулись два легкомоторных самолета. На месте крушения легкомоторных самолетов спасатели обнаружили тела трех жертв. Как сообщает Miami Herald, самолеты Cessna 172 и Piper PA-34 упали в округе Майами-Дейд. Оба транспортных средства принадлежали летной школе Dean International.