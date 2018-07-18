09:32 18.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Мексике разбился военный самолет

В среду утром, 18 июля, самолет T6 Texan военно-воздушных сил Мексики потерпел крушение.

В Мексике разбился военный самолет

Он выполнял тренировочный полет. К счастью, пилоты успели катапультироваться.

Как сообщает местное Efekto TV, инцидент произошел в мексиканском штате Оахака.

В момент крушения на борту самолета находились два пилота. Перед столкновением с землей они успели катапультироваться. Мужчины госпитализированы.

Причина крушения самолета пока неизвестна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Флорида в среду утром, 18 июля, по неизвестным пока причинам столкнулись два легкомоторных самолета. На месте крушения легкомоторных самолетов спасатели обнаружили тела трех жертв. Как сообщает Miami Herald, самолеты Cessna 172 и Piper PA-34 упали в округе Майами-Дейд. Оба транспортных средства принадлежали летной школе Dean International.


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