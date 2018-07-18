В Кривом Роге ночью сгорело летнее кафе

К счастью, погибших и пострадавших нет. Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, инцидент произошел на улице Петра Калнышевского в Центрально-Городском районе города около трех часов ночи.

Огнем уничтожено имущество и оборудование в кафе и на "летней площадке", а также повреждено общее перекрытие здания кафе, ломбарда "Доверие" и магазина "Продукты". Общая площадь возгорания составила 330 квадратных метров.

Спасателям удалось через час локализовать огонь, а еще через час полность ликвидировать.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник поздно вечером, 16 июля, В Кривом Роге прогремел мощный взрыв. Около десяти часов вечера в Терновском районе на улице Чаривна в многоэтажном доме, по предварительным данным взорвался газ. В результате инцидента пострадали три человека. При этом среди травмированных - ребенок.