12:15 18.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100199140:Polishuk

В Кривом Роге ночью сгорело летнее кафе

В ночь на среду, 18 июля, в одном из летних кафе города Кривой Рог произошел пожар.

В Кривом Роге ночью сгорело летнее кафе

К счастью, погибших и пострадавших нет. Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, инцидент произошел на улице Петра Калнышевского в Центрально-Городском районе города около трех часов ночи.

Огнем уничтожено имущество и оборудование в кафе и на "летней площадке", а также повреждено общее перекрытие здания кафе, ломбарда "Доверие" и магазина "Продукты". Общая площадь возгорания составила 330 квадратных метров.

Спасателям удалось через час локализовать огонь, а еще через час полность ликвидировать.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник поздно вечером, 16 июля, В Кривом Роге прогремел мощный взрыв. Около десяти часов вечера в Терновском районе на улице Чаривна в многоэтажном доме, по предварительным данным взорвался газ. В результате инцидента пострадали три человека. При этом среди травмированных - ребенок.


Поделиться
Читайте также:
 
Знаменитая кричалка "Путин ху*ло": ультрасы "Динамо" не исполняют ее уже полтора года Наличный доллар в среду немного повысился На Южно-Украинской АЭС отключили первый энергоблок от сети В Енакиево случилась смертельная авария на водоканале
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив