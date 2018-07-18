08:15 18.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии обрушилось здание, под обломками оказались более 50 людей - ФОТО

В Индии в ночь на среду, 18 июля, рухнул шестиэтажный дом.

В Индии обрушилось здание, под обломками оказались более 50 людей - ФОТО

Здание упало на соседнюю строительную площадку. В результате инцидента под завалами оказались не менее 50 человек. При этом, по неофициальным данным, по меньшей мере два человека погибли

Как сообщает Reuters, трагедия произошла в городе Большая Нойда, недалеко от Нью-Дели. По данным местной полиции в здании на момент крушения находилось двенадцать семей.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия предоставляют всем пострадавшим необходимую помощь.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в американском штате Флорида в среду утром, 18 июля, по неизвестным пока причинам столкнулись два легкомоторных самолета. На месте крушения легкомоторных самолетов спасатели обнаружили тела трех жертв. Как сообщает Miami Herald, самолеты Cessna 172 и Piper PA-34 упали в округе Майами-Дейд. Оба транспортных средства принадлежали летной школе Dean International.


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