В Енакиево случилась смертельная авария на водоканале

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Так, при выполнении работ на канализационной насосной станции в Енакиево произошел групповой несчастный случай. В результате трагедии погибли сотрудники водоканала Елена Сыроватская, Людмила Беседина, Сергей Подольский и Андрей Топичак.

Кроме того, в результате инцидента пострадали и госпитализированы еще четыре сотрудника водоканала.

В настоящее время ведется расследование инцидента. Отметим, по данным сепаратистских СМИ, на объекте произошел выброс газа, которым и отравились работники "Воды Донбасса".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Голосеевском районе столицы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Mercedes и Daewoo. В результате инцидента погибли водитель и пассажир Daewoo, еще двое оказались в больнице.