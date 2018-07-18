11:47 18.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Енакиево случилась смертельная авария на водоканале

В оккупированном пророссийскими боевиками Енакиево Донецкой области случился несчастный случай на водоканале, в результате чего погибли четыре человека.

В Енакиево случилась смертельная авария на водоканале

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

Так, при выполнении работ на канализационной насосной станции в Енакиево произошел групповой несчастный случай. В результате трагедии погибли сотрудники водоканала Елена Сыроватская, Людмила Беседина, Сергей Подольский и Андрей Топичак.

Кроме того, в результате инцидента пострадали и госпитализированы еще четыре сотрудника водоканала.

В настоящее время ведется расследование инцидента. Отметим, по данным сепаратистских СМИ, на объекте произошел выброс газа, которым и отравились работники "Воды Донбасса".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Голосеевском районе столицы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие  с участием автомобилей Mercedes и Daewoo. В результате инцидента погибли водитель и пассажир Daewoo, еще двое оказались в больнице.


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