Проливные дожди в Индии унесли жизни более 500 человек

Отмечается, что в результате паводков и оползней, вызванных продолжающимися в Индии с прошлого месяца проливными дождями, погибли 511, пострадали 176 человек.

При этом, сложные погодные условия затронули 91 регион страны.

Помимо человеческих жизней, последствиями ухудшения погодных условий стало разрушение 55 тыс. домов.

По данным Центральной комиссии по водным ресурсам страны, ливни стали сильнейшими в Индии за последние 64 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", из-з мощных ливней, которые пронеслись по Японии, умерло по меньшей мере 219 человек, еще 21 числится пропавшим без вести. Чиновник оценил экономический ущерб, причиненный стихией сельскому хозяйству, лесоводству и водному промыслу в 48,1 млрд японских иен, предупредив, что в ходе дальнейшего исследования ситуации этот показатель может повыситься.