На севере Ирака прогремела серия взрывов, есть пострадавшие

В результате инцидента травмы получили восемь человек. Как сообщает портал Shafaaq News, первый взрыв произошел в центре города, второй - возле трассы, ведущей в Багдад, а третий - в районе Думейз.

По предварительным данным, двое из раненных находятся в критическом состоянии.

Напомним, на севере Ирака произошел террорист-смертник на грузовике подорвал сам себя, десятки погибших. "Сильный взрыв" произошел на овощном рынке Туз-Хурмату.

Как сообщал УРА-Информ, в результате подрыва террориста-смертника грузовика в Ираке погибли не менее 20 человек. Около 40 человек получили ранения в результате взрыва грузовика, около рынка в северном иракском городе Туз-Хурмату, к югу от нефтяного города Киркук.