18:11 18.07.2018 | Происшествия | Новости
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Лодка с мигрантами затонула возле Кипра

Лодка, на борту которой находились почти 150 мигрантов, затонула у берегов северной части Кипра.

Лодка с мигрантами затонула возле Кипра

Указано, что с судна было спасено 103 человек. При этом отмечается, что 19 человек погибли, а еще 25 считаются пропавшими без вести.

На данный момент спасательная операция продолжается. Спасенные пассажиры судна были эвакуированы в Турцию на вертолетах.

Как ранее сообщал "УРА-Информ",  две лодки, на которых находились 130 туристов, перевернулись вблизи острова Пхукет во время шторма. Погибли 40 человек. Отмечается, что сначала пропавшими без вести считались 39 человек.


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