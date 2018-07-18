Лодка с мигрантами затонула возле Кипра

Указано, что с судна было спасено 103 человек. При этом отмечается, что 19 человек погибли, а еще 25 считаются пропавшими без вести.

На данный момент спасательная операция продолжается. Спасенные пассажиры судна были эвакуированы в Турцию на вертолетах.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", две лодки, на которых находились 130 туристов, перевернулись вблизи острова Пхукет во время шторма. Погибли 40 человек. Отмечается, что сначала пропавшими без вести считались 39 человек.