Крики от боли: в Киеве произошла смертельная авария - ФОТО

Об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Отметим, что авария случилась около 5:30 на улице Саперно-Слободской. Как учтановили сотрудники правоохранительных органов, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Daewoo. В частности, это и послужило главной причиной ДТП.

"Два человека погибли. Еще несколько сильно травмированы", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи. Также в dtp.kiev.ua уточнили, что сейчас движение в сторону Южного моста частично ограничено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черновцах произошла масштабная авария. Тут столкнулись сразу четыре легковых автомобиля и два грузовика. Вместе с тем, к счастью, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.