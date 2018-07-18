10:58 18.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Крики от боли: в Киеве произошла смертельная авария - ФОТО

Сегодня утром, 18 июля, в Голосеевском районе столицы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие  с участием автомобилей Mercedes и Daewoo. В результате инцидента погибли водитель и пассажир Daewoo, еще двое оказались в больнице.

Крики от боли: в Киеве произошла смертельная авария - ФОТО

Об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua на странице в Facebook. 

Отметим, что авария случилась около 5:30 на улице Саперно-Слободской. Как учтановили сотрудники правоохранительных органов, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Daewoo. В частности, это и послужило главной причиной ДТП.

"Два человека погибли. Еще несколько сильно травмированы", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи. Также в dtp.kiev.ua уточнили, что сейчас движение в сторону Южного моста частично ограничено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черновцах произошла масштабная авария. Тут столкнулись сразу четыре легковых автомобиля и два грузовика. Вместе с тем, к счастью, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.


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