Из-за масштабных пожаров Швеция запросила срочной помощи

Правительство Швеции обратилось за помощью к Евросоюзу с просьбой помочь в борьбе против пожаров, вспыхнувших по всей стране.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что сейчас в Швеции зафиксировали более 60 пожаров.
В западной части страны были временно приостановлены операции по тушению пожара из-за опасения взрыва неразорвавшихся боеприпасов на тренировочном полигоне.
Десятки тысяч человек призвали оставаться дома и закрыть окна и вентиляцию, чтобы не задохнуться от едкого дыма.
Также происходят сбои в работе железнодорожного движения.
Кроме Норвегии, которая уже отправила шесть пожарных вертолетов, Италия также прислала два самолета.