14:00 18.07.2018 | Происшествия | Новости
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Из-за масштабных пожаров Швеция запросила срочной помощи

Правительство Швеции обратилось за помощью к Евросоюзу с просьбой помочь в борьбе против пожаров, вспыхнувших по всей стране.

Из-за масштабных пожаров Швеция запросила срочной помощи

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что сейчас в Швеции зафиксировали более 60 пожаров.

В западной части страны были временно приостановлены операции по тушению пожара из-за опасения взрыва неразорвавшихся боеприпасов на тренировочном полигоне. 

Десятки тысяч человек призвали оставаться дома и закрыть окна и вентиляцию, чтобы не задохнуться от едкого дыма.

Также происходят сбои в работе железнодорожного движения.

Кроме Норвегии, которая уже отправила шесть пожарных вертолетов, Италия также прислала два самолета.


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