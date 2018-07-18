Из-за масштабных пожаров Швеция запросила срочной помощи

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что сейчас в Швеции зафиксировали более 60 пожаров.

В западной части страны были временно приостановлены операции по тушению пожара из-за опасения взрыва неразорвавшихся боеприпасов на тренировочном полигоне.

Десятки тысяч человек призвали оставаться дома и закрыть окна и вентиляцию, чтобы не задохнуться от едкого дыма.

Также происходят сбои в работе железнодорожного движения.

Кроме Норвегии, которая уже отправила шесть пожарных вертолетов, Италия также прислала два самолета.